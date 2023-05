Presidente deixa Safece à disposição da justiça e lamenta casos de manipulação no futebol

Marcos Gaúcho conversou com o Esportes O POVO e lamentou os casos de manipulação no futebol brasileiro divulgados nos últimos dias

Diante das denúncias feitas pelo Ministério Público de Goiás, acerca dos esquemas envolvendo casas de apostas no futebol brasileiro, o Sindicato dos Atletas de Futebol do Ceará (Safece), através do presidente Marcos Gaúcho, se colocou à disposição da justiça cearense para colaborar de alguma forma com possíveis casos de manipulação no estado.

O presidente do sindicato falou com o Esportes O POVO e afirmou, também, que é necessário aguardar os resultados das acusações para que se posicionem.

“Estaremos sempre à disposição da justiça caso possamos fazer algo para colaborar, mas os casos divulgados são pontuais, de responsabilidade de quem está investigando. Entendemos que precisamos aguardar os resultados da acusação, e da defesa, para nos posicionar de acordo com as circunstâncias. Entendemos que cada atleta denunciado deve se defender e prestar esclarecimentos à justiça de acordo com a lei.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com Lucero de volta, Fortaleza se reapresenta no Pici visando duelo contra São Paulo

Árbitro Fifa apita jogo entre Fortaleza e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro

Citado em investigação de apostas, Richard, ex-Ceará, é afastado do Cruzeiro

Presidente do Ceará afirma que jogador envolvido em esquema de aposta "deve ser banido"

Marcos Gaúcho ainda afirmou que o sindicato tem acompanhado o desdobramento dos casos apenas via imprensa, e que o TJD-CE está investigando e tratando os acontecimentos. O presidente ainda lamentou os esquemas de manipulação.

“Temos acompanhado tudo via imprensa e lamentamos tudo o que tem sido divulgado, porque fere diretamente a imagem dos atletas e do futebol brasileiro como um todo. Vamos aguardar os resultados das investigações.”

“Alguns clubes estão afastando os atletas citados nas investigações para que se defendam e se preservem. Cabe a cada diretoria essa decisão. Infelizmente, também via imprensa tivemos informações sobre ocorrências estranhas neste sentido no futebol cearense, que vêm sendo investigadas e tratadas também pelo TJD-CE”, completou.

Citado em investigação de apostas, Richard, ex-Ceará, é afastado do Cruzeiro

O Ministério Público de Goiás, através da “Operação Penalidade Máxima II”, citou alguns atletas no processo de investigação poresquema de apostas na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Um dos jogadores mencionados, o volante Richard, que à época atuava no Ceará, foi afastado pelo Cruzeiro na manhã desta quarta-feira, 10, devido ao ocorrido.

“O Cruzeiro comunica que o atleta Richard está afastado preventivamente das atividades da equipe de futebol profissional”, disse a Raposa em post nas redes sociais. O volante ainda não foi indiciado.