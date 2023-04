Floresta acerta com técnico Gerson Gusmão, campeão do Piauiense de 2023

O treinador de 48 anos chega ao Verdão para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, torneio pelo qual foi campeão em 2018 comandando o Operário

O Floresta acertou a contratação do treinador Gerson Gusmão, campeão piauiense de 2023 com o River-PI. O profissional chega a Vila Manoel Sátiro com o objetivo de comandar o Verdão na disputa da Série C, principal torneio do clube na temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal NE45.

A saída de Gerson do River Plate-PI aconteceu devido a falta de calendário do time. Embora campeão estadual, o clube não tem mais outras competições neste ano, o que inviabilizou a permanência do treinador. O Floresta, então, surgiu como uma boa oportunidade, sobretudo pela chance de disputar a Terceirona.

Sobre o assunto Acesso garantido: Horizonte é campeão e Floresta vice na Série B do Cearense

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Galo piauiense, o técnico protagonizou uma campanha segura. Em 16 jogos no certame estadual, conquistou nove vitórias, cinco empates e duas derrotas. Na grande final, o comandante superou o Fluminense-PI.

Além do River, o treinador de 48 anos acumula passagens por outros clubes brasileiros, como Remo, Botafogo-PB, Operário e Novo Hamburgo. No currículo, Gerson tem dois títulos nacionais, ambos conquistados pelo Operário: um da Série D, em 2017, e a Série C, em 2018.



Tags