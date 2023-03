AMC monta esquema especial de trânsito para Clássicos-Rei decisivos

Um efetivo de 40 agentes da AMC dará suporte operacional a cada jogo, realizando o controle do tráfego. A operação começará quatro horas antes das partidas com a coibição de estacionamento no entorno das principais avenidas que dão acesso à Arena Castelão

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) preparou uma operação especial para os dois Clássicos-Rei desta semana, que serão disputados na quarta-feira, 29, e no sábado, 1º. Um efetivo de 40 agentes da AMC dará suporte operacional a cada jogo, realizando o controle do tráfego.

A operação começará quatro horas antes das partidas com a coibição de estacionamento no entorno das principais avenidas que dão acesso à Arena Castelão. Outra medida tomada pela Autarquia é a abertura provisória do canteiro central da Av. Paulino Rocha, próximo à saída do estacionamento do estádio.

Segundo a AMC, a medida visa propiciar mais fluidez aos motoristas que se direcionam à BR-116 e bairros como Cidade dos Funcionários e Aldeota.

Haverá também ajustes nos tempos dos semáforos nas avenidas de acesso à Arena e na distribuição de cones para induzir a redução de velocidade. A AMC orienta que os condutores que não forem aos jogos utilizem rotas alternativas como a Av.. Senador Carlos Jereissati e Av. Presidente Costa e Silva, em virtude das obras na Av. Paulino Rocha.

Confrontos decisivos

Nesta quinta-feira, 29, Fortaleza e Ceará disputam uma vaga na final da Copa do Nordeste. Quem avançar enfrentará o vencedor da partida entre Sport e ABC na decisão da Lampions League. Em caso de empate no tempo regulamentar do Clássico-Rei, o duelo será decidido nos pênaltis.

Já no sábado, 1º, Alvinegro e Tricolor vão disputar o jogo de ida da final do Campeonato Cearense. A partida da volta está marcada para o dia 8 de abril (sábado).



Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

