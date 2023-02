Após nova avaliação da SSPDS, Clássico-Rei no PV terá duas torcidas

Para que o órgão de segurança garantisse a realização do evento com as duas torcidas, a FCF assumiu a operação do jogo e o público máximo será de 12 mil torcedores

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) garantiu, em reunião com representantes de Ceará, Fortaleza e Federação Cearense de Futebol, nesta quarta-feira, 1, a realização do Clássico-Rei da próxima terça-feira, 7, no PV, válido pelo Campeonato Cearense, com a presença das duas torcidas.

Para tanto, alguns ajustes foram feitos. O primeiro e mais importante foi a diminuição da carga de ingressos para a partida, que será de 12 mil, ao invés dos 15 mil propostos. Além disso, o mando de campo agora pertence à Federação Cearense de Futebol, que vai assumir a operação do jogo. Com isso, um novo plano de ação será apresentado, com as diretrizes de operação, em reunião marcada para esta quinta-feira, 2, na sede da FCF, às 14 horas. Logo após será realizada uma coletiva de imprensa.

O plano que a Federação vai apresentar, no entanto, manterá bastante aquilo que foi feito pelos clubes e apresentado pelo Ceará na reunião de providências da terça-feira, 31. Alguns detalhes de execução serão discutidos pelos órgãos de segurança envolvidos na realização do evento no novo encontro nesta quinta. Os preços e locais de venda dos ingressos também serão definidos e divulgados na coeltiva.

O Ministério Público, por meio do Núcleo de Defesa do Desporto e do Torcedor, deve ser comunicado que pela SSPDS que há garantia de segurança para a realização do Clássico-Rei com duas torcidas. O titular da pasta, promotor Edvando Elias de França, havia dito ao Esportes O POVO que só mudaria de posição (de apoiar o jogo com duas torcidas e não apenas com uma) se houvesse um novo laudo da Secretaria de Segurança do Estado.

