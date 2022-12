Já classificado, Brasil enfrenta Camarões para confirmar liderança do grupo na Copa

Sem pressão por resultados, a seleção brasileira entra em campo pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar na tarde desta sexta-feira, 2. Às 16 horas (de Brasília), os comandados do técnico Tite enfrentam o time de Camarões, no Estádio Lusail, palco da grande final do mundial.

Os responsáveis por comandar o duelo entre brasileiros e camaroneses são três árbitros dos Estados Unidos da América. O juiz principal é Ismail Elfath, enquanto os assistentes são Kyle Atkins e Corey Parker. Na função de quarto árbitro, fica o chinês Ma Ning. O escolhido para comandar o VAR foi o espanhol Alejandro Hernandez.

Por já estar classificado às oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil terá a missão de apenas confirmar a liderança do grupo G da competição, posição essa que ocupa atualmente com seis pontos conquistados. Para alcançar o objetivo, basta um simples empate diante de Camarões. Entretanto, os brasileiros buscam a vitória para encerrar a primeira fase com 100% de aproveitamento.

Camarões, por outro lado, tem chances remotas de classificação. Para ir às oitavas, o time africando precisa vencer o Brasil e ainda torcer por um empate da Suíça. Caso essa combinação de resultados aconteça, os camaroneses seguirão dentro da competição.

Diante do cenário amplamente favorável e pouco tempo de descanso após a fase de grupos, o técnico Tite decidiu poupar todos os atletas considerados titulares do Brasil. Dessa forma, a amarelinha deve ser escalada com: Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Gabriel Martinelli, Antony e Gabriel Jesus.

O capitão da equipe diante de Camarões será o experiente lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, que inclusive concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 01. Na oportunidade, o atleta minimizou as críticas dos torcedores e afirmou que a missão dele é entregar o melhor para a seleção:

"É normal que as pessoas contestem pela idade, por não estar no melhor momento, mas a Seleção e a Copa não é somente estar no melhor momento no clube. É estar no melhor momento dentro da Seleção. É isso que procurei fazer desde 2003, quando cheguei à Seleção pela primeira vez".

"Acho que minha missão na Seleção é entregar o meu melhor em prol da seleção. Cada momento temos um plano. É o que tratamos de fazer. Nos dois jogos que não estive, o time necessitava da minha posição de melhor defesa. Eu sou bom no ataque. Esse é o plano que temos traçado aqui, de saber como joga o seu time. Estou a serviço da Seleção. Se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor que você já viu na sua vida", completou.

Tite ainda não poderá contar com o trio de lesionados. Neymar, Alex Sandro e Danilo seguem se recuperando para retornar o quanto antes. O último já faz trabalhos no campo, enquanto os outros dois fazem tratamento na piscina.

A expectativa é de que pelo menos Neymar retorne ao time nas oitavas de final da competição, que pode ser disputada já na próxima segunda-feira, 5, às 16 horas, no Estádio 974, caso o Brasil se classifique em primeiro. O adversário ainda está indefinido.

Jogos do 13º dia da Copa do Mundo

Além da seleção brasileira, outros três jogos movimentam o 13º dia de disputas no Catar. Pelo mesmo grupo G, Suíça e Sérvia se enfrentam. Na outra chave, os confrontos são: Coréia do Sul x Portugal, Gana x Uruguai.

Ficha técnica

Camarões x Brasil

Camarões: Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou Tolo; Hongla, Anguissa e Kunde; Mbemo (ou Aboubakar) Choupo-Moting e Toko Ekambi. Técnico: Rigobert Song

Brasil: Ederson; Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Martinelli, Antony e Gabriel Jesus. Técnico: Tite.

Local: Estádio Lusail, em Doha-CAT

Data: 02/12/2022

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Kyle Atkins (EUA) e Corey Parker (EUA)

4º árbitro: Ma Ning (CHN)

VAR: ALejandro Hernandez (ESP)



