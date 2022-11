Árbitra Edina Alves será homenageada na Noite das Personalidades Esportivas

A árbitra Edina Alves Batista será a personalidade nacional homenageada na 50ª Noite das Personalidades Esportivas. A divulgação foi feita na noite deste sábado, 19, pelo jornalista Sérgio Ponte, no programa As Frias do Sérgio, que realiza o evento.

Edina é uma das árbitras brasileiras que integra o quadro da Fifa. Ela conquistou o escudo em 2016. Além de ser figura constante nos jogos das principais competições do futebol brasileiro, a paranaense de 42 anos também já apitou a Copa do Mundo Feminina e a Copa do Mundo Sub-17, ambas em 2019, e fez história como a primeira mulher a comandar um jogo do Mundial de Clubes masculino, em 2021.

“A escolha da Edina Batista como personalidade brasileira do ano se justifica pelo currículo dela, pela ascensão pela qual passa no quadro da Fifa e por ser a principal árbitra do Brasil atualmente, sendo a única a ser escalada para jogos da Série A”, justificou Sérgio Ponte, o anfitrião da festa.

Assim como outros tantos homenageados a nível nacional que já participaram do evento, Edina vai receber o troféu Jornalista Flávio Ponte. A Noite das Personalidades Esportivas está marcada para o dia 12 de dezembro. O local do evento, desta vez, será a cobertura da FIEC.

Melhores do Futebol Cearense

Os homenageados eleitos da festa serão divulgados no próximo sábado, 26, no programa As Frias do Sérgio, a partir das 18 horas. Como de costume, cinco categorias estão com votação aberta.

Vinte cronistas esportivos de diferentes veículos de imprensa votam, até segunda-feira, 21, para escolher o melhor dirigente, melhor jogador, jogador revelação, melhor técnico e melhor árbitro do futebol cearense em 2022.

Os vencedores também vão receber a premiação no evento, em dezembro. Outras figuras locais, indicadas, também receberão homenagens especiais na Noite das Personalidades Esportivas.

A rádio O POVO CBN e O POVO fazem a promoção da festa, que é a mais tradicional no segmento esportivo no Estado do Ceará.



