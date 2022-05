Secel libera PV e Ferroviário pede mudança do jogo de sábado para a praça esportiva

Diretoria coral aguarda confirmação da CBF e solicitou também mudança de horário do duelo contra o Botafogo-SP

O Ferroviário recebeu sinal positivo da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel) para jogar contra o Botafogo-SP, no sábado, 21, no estádio Presidente Vargas. Com isso, a diretoria coral já solicitou mudança de local do jogo à CBF e aguarda confirmação.

Além de pedir a troca do Elzir Cabral para PV como palco do duelo, a diretoria coral pediu a mudança de horário das 15 horas para às 17 horas. Se a CBF confirmar, teremos oficialmente a data de reinauguração do Presidente Vargas.

Um evento oficial de entrega da praça esportiva deve ser feito no sábado pela manhã, com a presença do prefeito de Fortaleza.

A possibilidade de reabertura do estádio nesta partida já tinha sido informada pelo titular da Secel, Ozires Pontes, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, há duas semanas. O principal destaque da praça esportiva é o novo gramado.

O jogo entre Ferroviário e Botafogo-SP valerá pela 7ª rodada da Série C do Brasileiro. Antes disso, nesta terça-feira, 17, o Tubarão da Barra enfrenta o Confiança-SE, também pela Terceirona, em Aracajú.



