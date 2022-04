Crato é excluído do Cearense; FCF terá que refazer classificação da 1ª fase

Por unanimidade, o Tribunal decidiu pela exclusão do Azulão do Cariri e a não homologação do certame estadual até o julgamento de outros dois processos

O julgamento do processo movido por Icasa e Maracanã pedindo a exclusão do Crato do Campeonato Cearense por suspeita de manipulação de resultados foi realizado na manhã dessa segunda-feira, 25, e o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) determinou, por unanimidade, pela exclusão do clube da competição e a não homologação do certame estadual até o julgamento dos processos 641/2022 e 1534/2022.

Com isso, o título conquistado pelo Fortaleza nesse domingo, 24, com a vitória por 4 a 0 sobre o Caucaia, aguarda o fim dos demais processos para ser oficialmente confirmado.

Já em relação à decisão da punição aplicada ao Azulão do Cariri, houve um empate por 3 a 3 entre os votantes pela aplicação de W.O em todos os jogos do clube ou a suspensão apenas das quatro partidas que foram citadas nos altos com comprovação de manipulação de resultados. Os jogos em questão são Pacajus x Crato, Iguatu x Crato, Crato x Atlético-CE e Ferroviário x Crato.

O desempate ocorreu por meio da aplicação do critério levantado pela defesa, que determina que o resultado final seja pela decisão da pena mais branda para o acusado. Com isso, o TJDF-CE decidiu pela anulação dos quatro confrontos citados e a Federação Cearense de Futebol (FCF) vai definir como vai proceder em relação às partidas anuladas, podendo até fazer com que esses jogos sejam refeitos.

