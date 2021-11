Início em 9 de janeiro e Ceará e Fortaleza a partir da 2ª fase: veja a fórmula do Cearense 2022

Clubes aprovam proposta do sistema de disputa do Estadual do próximo ano, que se encerrará em 3 de abril. Vovô e Leão entrarão nas quartas de final e terão, no máximo, seis jogos

Em reunião do Conselho Técnico realizada nesta quinta-feira, 11, os dez clubes participantes da Série A do Campeonato Cearense definiram a fórmula da edição de 2022. Com início em 9 de janeiro e final em 3 de abril, o Estadual do próximo ano será disputado em 20 datas e contará com Ceará e Fortaleza a partir da segunda fase, nas quartas de final.

A fórmula aprovada foi apresentada pela Federação Cearense de Futebol (FCF), levando em consideração as datas de Copa do Nordeste e Copa do Brasil. A entidade assegurou que nenhuma equipe entrará em campo em intervalo inferior a 66 horas entre um jogo e outro. Atlético-CE, Ferroviário e Icasa se manifestaram contra a fórmula, que foi para votação e teve o aval da maioria.

A primeira fase da competição terá oito clubes (Atlético-CE, Caucaia, Crato, Ferroviário, Icasa, Iguatu, Maracanã e Pacajus), que se enfrentarão em jogos de ida e volta - 14 rodadas -, de 9 de janeiro a 19 de fevereiro.

Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão do Estadual de 2023, enquanto os quatro primeiros avançam. O primeiro e o segundo colocados irão direto para a semifinal e ainda terão vaga em competições nacionais: o líder se classifica para a Copa do Brasil e para a Série D do Brasileiro de 2023, e o vice-líder também disputará a Quarta Divisão - caso os times não já estejam nas Série A, B ou C nacionais.

Já o terceiro e quarto lugares da primeira fase enfrentarão Ceará e Fortaleza nas quartas de final, em jogos de ida e volta, nos dias 22 e 25 de fevereiro. Os vencedores seguem para a semifinal, que também será em dois jogos, em 28 de fevereiro e 15 de março. A final será nos dias 18 de março e 3 de abril.

Alvinegro e Tricolor, portanto, terão entre duas a seis datas do calendário do próximo ano para o Campeonato Cearense. Caso Vovô e Leão disputem a pré-Libertadores, haverá datas conflitantes com o Estadual e será necessário usar equipes alternativas. Os clubes foram comunicados da possibilidade.

Datas do Campeonato Cearense 2022

1ª fase (Oito clubes):

09/01 - 1ª rodada



12/01 - 2ª rodada



15/01 - 3ª rodada



18/01 - 4ª rodada



21/01 - 5ª rodada



24/01 - 6ª rodada



27/01 - 7ª rodada



30/01 - 8ª rodada



02/02 - 9ª rodada



06/02 - 10ª rodada



09/02 - 11ª rodada



13/02 - 12ª rodada



16/02 - 13ª rodada



19/02 - 14ª rodada

Quartas de final (com Ceará e Fortaleza):

22/02 - Jogo de ida



25/02 - Jogo de volta

Semifinal:

28/02 - Jogo de ida



15/03 - Jogo de volta

Final:

18/03 - Jogo de ida



03/04 - Jogo de volta

Clubes da 1ª fase do Cearense 2022

Atlético-CE



Caucaia



Crato



Ferroviário



Icasa



Iguatu



Maracanã



Pacajus

Confrontos das quartas de final

3º lugar x Fortaleza



4º lugar x Ceará

