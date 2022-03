Conmebol divulga arbitragem para estreias de Ceará e Fortaleza na Sul-Americana e Libertadores

Tricolor faz o primeiro jogo no torneio continental no dia 7 de abril, em casa, contra o Colo-Colo. Já o Vovô encara o Independiente-ARG no dia 5 de abril, no Castelão

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira, 30, a arbitragem completa dos primeiros jogos de Ceará, na Sul-Americana, e Fortaleza, na Libertadores. O Leão estreia contra o Colo-Colo no dia 7 de abril, uma quinta-feira, às 19 horas, na Arena Castelão. Já o Vovô enfrenta o Independiente-ARG no dia 5 de abril, uma terça-feira, às 19h15min, no Castelão.

A arbitragem dos dois duelos será uruguaia. O árbitro Leodán González apita o confronto entre Ceará e Independiente-ARG. Andrés Cunha comanda a partida de Fortaleza e Colo-Colo.

Os assistentes nós dois jogos serão Richard Trinidad e Pablo Llarena. O quarto árbitro no duelo do Alvinegro do Porangabuçu será Andrés Cunha, enquanto na partida do Tricolor do Pici, o responsável é Leodán González.



Veja arbitragem de Fortaleza x Colo-Colo:

Árbitro: Andrés Cunha:

Árbitro assistente 1: Pablo Llarena

Árbitro assistente 2: Richard Trinidad

Quarto árbitro: Leodán González

Veja arbitragem de Ceará x Independiente-ARG:

Árbitro: Leodán González

Árbitro assistente 1: Richard Trinidad

Árbitro assistente 2: Pablo Llarena

Quarto árbitro: Andrés Cunha



