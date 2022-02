Icasa enfrenta o Tombense em duelo decisivo pela 1ª fase da Copa do Brasil

Verdão do Cariri recebe equipe mineira nesta terça-feira, 1º, no estádio Inaldão, em Barbalha (CE), às 15h30min. Com visitantes jogando por um empate para avançar, time cearense precisa vencer para seguir na competição e embolsar R$ 750 mil

Após seis anos sem disputar competições nacionais, o Icasa entra em campo nesta terça-feira, 1º, para enfrentar o Tombense-MG, às 15h30min, no estádio Inaldão, em Barbalha (CE). Válido pela primeira fase da Copa do Brasil, o confronto será definido em jogo único, com o time visitante jogando pelo empate para avançar de fase. O classificado irá embolsar R$ 750 mil de cota de participação na segunda fase do certame nacional.

O Verdão do Cariri teve dez dias de preparação para o confronto decisivo, já que o último jogo da equipe alviverde foi dia 19 de fevereiro, quando se despediu do Campeonato Cearense com um empate por 1 a 1 contra o Iguatu. O técnico Sidney Moraes deve ter todo o elenco à disposição. A única dúvida é o zagueiro Mateus, que se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. O grupo de jogadores caririense é o mesmo que disputou o estadual.

Para vencer o adversário mineiro e seguir vivo na competição, o Icasa tenta superar o desempenho ruim até este momento na temporada. Em 14 jogos disputados, o Verdão do Cariri venceu apenas três, além de acumular sete empates e quatro derrotas, o que representa um aproveitamento de 38,1%. Vindo de três empates consecutibos, o time comandado por Sidney Moraes não vence há seis partidas. Caso vença a equipe mineira, o Verdão do Cariri enfrentará o vencedor do duelo entre Moto Club-MA e Chapecoense-SC, rivais no outro confronto da chave.

Do outro lado, o Tombense também não vive bom momento na temporada. Oitavo colocado no Campeonato Mineiro, o Gavião-Carcará vem de quatro derrotas consecutivas, além de ter a segunda pior defesa do certame estadual. A má fase culminou na demissão do técnico Rafael Guanaes. Hemerson Maria, ex-Fortaleza, assumiu o time e comanda a equipe contra o Icasa.



A partida entre as equipes terá presença de público no Inaldão. Com valores que variam entre R$ 20 — geral — e R$ 50 — cadeiras cobertas —, as entradas são comercializadas no CT do Prexedão. Para ter acesso ao estádio, será obrigatório o uso de máscara e apresentação do passaporte de vacinação.



Icasa x Tombense

Icasa:

4-3-3: Tanaka; Baré, Neguete, Vinícius Santana e Anderson; Fillipi, Gabriel, Guidio; Silvano, Gustavo e Leleu. Técnico: Sidney Moraes.

Tombense:

4-3-3: Rafael Santos; David, Moisés, Roger Carvalho, e Manoel; Rodrigo, Alison Silva e Jean Lucas; Everton Galdino, Daniel Amorim e Ciel. Técnico: Hemerson Maria.

Data: 1/3/2022

Horário: 15h30min

Local: Estádio Inaldão, em Barbalha (CE)

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima-AL

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira-AL e Maxwell Rocha Silva-AL

