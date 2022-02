CBF define local e altera horário da partida entre Floresta e Campinense pela Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, 7, mudança de horário do jogo entre Floresta e Campinense-PB, pela Copa do Nordeste. Agora, as equipes se enfrentam às 15 horas do próximo domingo, 13.

A entidade também definiu o local da partida, que acontecerá no estádio Domingão, em Horizonte. Inicialmente, a partida, válida pela 4ª rodada do Nordestão, seria disputada às 16 horas da mesma data. A modificação de horário ocorreu devido ajustes na grade de programação da emissora que transmitirá o duelo.

Antes do confronto diante do clube paraibano, o Floresta encara o CSA-AL nesta terça-feira, 8, às 21h30 no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O Verdão da Vila busca a primeira vitória na competição após um empate e uma derrota.



