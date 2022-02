Com treino regenerativo, Ferroviário inicia preparação para jogo contra Atlético-CE

Jogadores que atuaram na partida contra o Caucaia fizeram trabalho de recuperação física na academia do clube, enquanto demais atletas do elenco coral treinaram com bola. Tubarão da Barra enfrenta equipe atleticana neste sábado, 5, às 15h30min, no Elzir Cabral

Após o empate sem gols diante do Caucaia, o elenco do Ferroviário se reapresentou na manhã desta quinta-feira, 3, na sede do clube, na Barra do Ceará, onde iniciou a preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Cearense 2022. O Tubarão da Barra recebe o Atlético-CE neste sábado, 5, às 15h30min, na Vila Olímpica Elzir Cabral. O confronto é válido pela décima rodada da primeira fase da competição.

Os atletas que atuaram na última partida da equipe coral fizeram trabalho de recuperação física na academia do Valdir Sampaio sob o comando do preparador físico Janderson Bessa. Os demais jogadores do elenco foram ao gramado do Elzir Cabral e treinaram a parte técnica em atividade comandada pelo treinador Anderson Batatais.

O Tubarão da Barra encerra a preparação para jogo contra a Água da Precabura na tarde desta sexta-feira, 30, quando Batatais fará o treino de apronto e definirá o time que vai a campo no sábado. Se vencer a equipe atleticana, o Ferroviário precisará de um tropeço do líder Caucaia para assumir a liderança do certame. A equipe coral ocupa a vice-liderança da competição, com 19 pontos, dois a menos que a Raposa Metropolitana, com 21.

