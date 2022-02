Valendo a liderança, Caucaia e Ferroviário empatam sem gols no Cearense

Em duelo válido pela nona rodada do Estadual, Caucaia e Ferroviário criaram boas chances para saírem com a vitória, mas ficaram só no zero no placar

Em jogo que valia a liderança da primeira fase do Campeonato Cearense, Caucaia e Ferroviário empataram por 0 a 0 na tarde desta quarta-feira, 2, no estádio João Ronaldo. Em confronto válido pela nona rodada, as duas equipes criaram boas chances para saírem com a vitória, mas pecaram nas finalizações e somaram apenas um ponto na competição.

O resultado encerra a sequência de quatro vitórias consecutivas do Tubarão da Barra, que segue na segunda colocação com 19 pontos. Já a Raposa empatou novamente no Estadual, mas permanece com dois pontos de vantagem em relação ao adversário na ponta da tabela.

A próxima rodada do Campeonato Cearense está prevista para o próximo sábado, dia 5 de fevereiro. O Caucaia visita o Icasa no estádio Inaldão, às 16 horas. Enquanto o Ferroviário recebe o Atlético Cearense no Elzir Cabral, às 15h30.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O duelo começou com ambas equipes buscando jogo, mas não foram efetivas nas poucas finalizações que realizaram na primeira etapa. Em primeiro tempo equilibrado, o Caucaia teve a melhor chance de abrir o placar com Vanderlan. Aos 31 minutos, o atacante recebeu pela esquerda, venceu no corpo contra Roni na linha de fundo e driblou o goleiro Jonathan para chutar no gol aberto, mas André Baumer milagrosamente defendeu com o pé em cima da linha e evitou que a Raposa saísse na frente.

O Ferroviário respondeu com Edson Cariús nos acréscimos. Após cruzamento de Roni pela direita, o artilheiro o Ferrão se livrou da marcação e chutou de primeira, mas não pegou em cheio na bola e Célio defendeu sem dificuldades, assegurando o zero no placar na primeira etapa.

O segundo tempo começou com o Ferroviário pressionando mais em busca do gol e empurrando o Caucaia para o seu campo de defesa. E a pressão quase recompensou o Ferrão. Em contra-ataque rápido aos 23 minutos, Valderrama acionou Luís Henrique pela esquerda e deixou o companheiro de frente com Célio, mas o atacante finalizou em cima do goleiro.

Após o susto, o Caucaia tentou sair da pressão do adversário e reagir na partida, mas não conseguiu se desvencilhar da forte marcação do Tubarão. Sem êxito nos contra-ataques e nos lançamentos diretos, a Raposa teve a melhor chance do segundo tempo na bola parada. Aos 37 minutos, Everton bateu falta de longa distância e obrigou Jonathan a fazer a defesa. No rebote, novamente Vanderlan teve a oportunidade de abrir o placar, mas parou mais uma vez no zagueiro André Baumer, que afastou o perigo debaixo das traves e garantiu o empate sem gols no estádio João Ronaldo.

Ficha técnica - Caucaia x Ferroviário

Ferroviário

4-4-2: Jonathan; Roni, Vitão, André Baumer; Éder Lima, Robson Alemão (Dudu), Emerson Souza, Valderrama, Mauri (Luís Henrique); Wandson e Edson Cariús. Técnico: Anderson Batatais

Icasa

4-3-3: Célio; Ceará, Roni Lobo, Túlio e Matheus Maranguape; Wilker (Jair Pitbull), Guto e Santos (Everton); Vanderlan (Vitinho), Goiaba (Leylon) e Yuri Tanque (Keven). Técnico: Roberto Carlos

Local: Estádio João Ronaldo, Pacajus-CE

Data: 02/02/2022

Horário: 16 horas

Árbitro: Renato Pinheiro

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Jailson Albano da Silva

Cartões amarelos: Túlio e Matheus Maranguape (CEC); Robson Alemão e Mauri (FAC)

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags