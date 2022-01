Assista: transmissão ao vivo de Ferroviário x Icasa pelo Cearense 2022

Após empatar com o Maracanã por 1 a 1 na última partida, o Tubarão da Barra tenta encostar na parte de cima da tabela. Já o Verdão do Cariri tenta a primeira vitória na competição.

O Ferroviário enfrenta nesta sexta-feira, 21, o Icasa pela quinta rodada do Campeonato Cearense 2022. A partida será disputada no estádio Elzir Cabral a partir das 15 horas. Após empatar com o Maracanã por 1 a 1 na última partida, o Tubarão da Barra tenta encostar na parte de cima da tabela. Já o Verdão do Cariri tenta a primeira vitória na competição. Na vice-lanterna do certame, a equipe alviverde vem de um empate sem gols com o Pacajus.

