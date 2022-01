Assista: transmissão ao vivo de Iguatu x Ferroviário pelo Cearense 2022

O Tubarão da Barra desponta como favorito na primeira fase do Estadual, que não conta com Ceará e Fortaleza

O Ferroviário estreia neste sábado, 8, no Campeonato Cearense 2022 contra o Iguatu. A partida será disputada no estádio Morenão a partir das 16 horas. O Tubarão da Barra desponta como favorito na primeira fase do Estadual, que não conta com Ceará e Fortaleza. Vovô e Leão só entram nas quartas de final.

>>> VEJA O GUIA DO CAMPEONATO CEARENSE 2022

Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida:



Ouça a transmissão da Rádio O POVO CBN:

Confira as escalações de Iguatu e Ferroviário:

Iguatu

Léo; Talisson, Uesles, Marcondi e Talys; Denis Baiano, Bruno Ocara e Bruno; Otacilio, Valdeir e Leandrinho

Ferroviário

Jonathan; Roni, André Baumer, Éder e Madson; Valderrama e Émerson Souza; Clisman, Mauri e Gabriel Silva; Edson Cariús

