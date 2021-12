Icasa contrata técnico Sidney Moraes para a temporada 2022

Após oito temporadas, treinador retoma o comando técnico do Verdão do Cariri para as disputas do Campeonato Cearense, da Copa do Brasil e da Série D do Brasileirão

O Icasa está de técnico novo para a temporada 2022. Após oito temporadas, Sidney Moraes está de volta ao Verdão do Cariri com contrato assinado até o final do ano citado. Ele chega para comandar o time nas disputas do Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série D do Brasileirão.



O treinador possui história com o Icasa. Em 2013, ele comandou o time na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, quando o grupo fez a melhor campanha da sua história. De acordo com ele, o retorno ao clube ocorreu justamente pelo histórico entre as partes.

“Minha volta está muito ligada ao acesso à Série A de 2013, quando fomos prejudicados. Estou feliz em participar deste novo momento”, disse ele. O prejuízo citado é referente ao erro cometido e reconhecido pela CBF na Série B de 2013.

Quarto colocado na tabela, o Figueirense havia escalado o atleta Luan Niedzielski de forma irregular, de modo que a vaga para a Série A de 2014 deveria ter sido passada para o Icasa. O clube possui uma ação movida contra a entidade. Em setembro desse ano, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro penhorou R$ 52 milhões da CBF após acordo em dívida com o Icasa não prosperar.



A estreia de Sidney Moraes como comandante do Icasa deve ocorrer no dia 9 de janeiro, quando o Verdão do Cariri enfrenta o Crato, pelo Campeonato Cearense.



