Fortaleza e Ceará se enfrentam pela 1ª final do Campeonato Cearense Feminino

Com transmissão da FCF TV, Leoas e Alvinegras disputam jogo de ida nesta quarta-feira, 1°, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra. Com 100% de aproveitamento no certame, Vovô possui a vantagem do empate

Pela terceira vez consecutiva, Fortaleza e Ceará se enfrentam na final do Campeonato Cearense Feminino. Nesta quarta-feira, 1°, às 15 horas, os times entram em campo no CT Ribamar Bezerra em busca da taça. Leoas e Alvinegras se classificaram para a decisão após superarem Menina Olímpica e Guarany de Sobral, respectivamente, nas semifinais.

Com 100% de aproveitamento na competição, o Alvinegro possui a vantagem do empate, ou seja, caso o placar agregado seja de igualdade, o Vovô leva o título. Em toda a competição, o time comandado por Erivelton Viana somou sete vitórias, marcando 37 gols e sendo vazado somente em uma ocasião.

Já o Fortaleza chega na final com uma campanha um pouco mais modesta. As Leoas somaram cinco vitórias e dois reveses no certame e marcaram 28 gols e foram vazadas três vezes. Técnico do Tricolor, Igor Cearense frisou o valor da final para a equipe, que defende o bicampeonato.

"Sabemos da importância dessa final. Estamos bastante focados. Já saímos da semifinal já pensando na final. Viemos nos preparando no dia a dia, no sistema de jogo bem consistente. É uma equipe muito rápida e (que) sabe que o bicampeonato é importante para todos nós. Então, vamos em busca do bicampeonato", destacou o treinador.

Enquanto o jogo de ida ocorre nesta quarta, 1°, o jogo de volta irá ocorrer no próximo domingo, 5, às 9 horas, no estádio Franzé Morais. Ambas as decisões serão transmitidas pela FCF TV.

