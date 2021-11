Ceará e Fortaleza são finalistas do Campeonato Cearense Feminino 2021

Alvinegras e Leoas superaram Guarany e Menina Olímpica, respectivamente, no placar geral das semifinais e são finalistas do Estadual Feminino pelo terceiro ano consecutivo

Ceará e Fortaleza serão, pelo terceiro ano consecutivo, os protagonistas da final do Campeonato Cearense Feminino. Na tarde desta sexta-feira, 26, Alvinegras e Leoas disputaram os jogos de volta das semifinais e, no placar agregado, superaram Guarany de Sobral e Menina Olímpica, respectivamente.

No Franzé Morais, o Vovô recebeu o Guarany de Sobral e venceu por 8 a 0, com gols marcados por Lana, Thays — esta duas vezes —, Michele, Amália, Ju Morais, Thay e Patrícia. Na partida de ida, ocorrida no dia 16, a equipe comandada por Erivelton Viana já havia vencido as Bugrinas fora de casa por 4 a 0.

O Fortaleza, por outro lado, foi derrotado pela Menina Olímpica por 1 a 0 em jogo disputado no Ribamar Bezerra. O gol foi marcado por Elisvania, no segundo tempo. As Leoas se classificaram por ter vencido a partida de ida por 4 a 1 na semana passada.

A final será disputada em jogos de ida e volta, no início de dezembro, e terá transmissão da FCF TV.

Menina Olímpica classificada para a Série A3 do Brasileirão Feminino 2022

Com a terceira melhor campanha do torneio, a Associação Menina Olímpica se confirma como equipe cearense classificada para a Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2022 após vencer o Fortaleza por 1 a 0 nesta sexta-feira, 26.

A vaga no certame nacional é dedicada ao time campeão do Estadual. Como os finalistas Ceará e Fortaleza já estão classificados para a Série A2, a classificação fica para o terceiro colocado. A equipe cearense somou quatro vitórias e três derrotas nesta campanha na competição.

