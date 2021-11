No reencontro com a torcida, Ferroviário espera mais de mil corais no Castelão

Contra o Floresta, em jogo válido pela última etapa da fase Preliminar da Copa do Nordeste, Tubarão terá a torcida na arquibancada novamente após 20 meses de espera

A diretoria do Ferroviário aguarda mais de mil corais na noite desta terça-feira, 2, no Castelão, para o jogo contra o Floresta que vale vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2022. Mais de 1.100 já estão confirmados e as vendas foram estendidas até às 16 horas, devido a procura.

O horário oficial de encerramento de ambos seria 15 horas e já tinha sido feitos mais de 200 check-ins e quase 900 ingressos foram adquiridos. Com uma boa movimentação na loja oficial do clube, a diretoria decidiu esperar mais uma hora, porém não haverá venda no estádio momentos antes da partida.

Na plataforma digital, 1211 torcedores do Ferroviário cadastraram o cartão de vacinação, mostrando que estão com o ciclo completo. E com a promoção lançada pelo clube, quase 50 sócios-torcedores voltaram à condição de adimplência.

Será a primeira partida do Tubarão da Barra com público desde os eventos-testes e liberações em definitivo, que aconteceram no mês de outubro.

Como o jogo de ida terminou empatado sem gols, Ferroviário e Floresta brigam por uma vitória simples nesta terça. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. A bola rola às 21h30min, com transmissão da rádio O POVO CBN (FM 95.5 e AM 1010) a partir das 21 horas.



