Fortaleza vence Menina Olímpica por 2 a 0 pelo Cearense Feminino

Pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino, o Fortaleza enfrentou a Menina Olímpica e conquistou uma vitória por 2 a 0. Daiane e Thaiane marcaram os gols do duelo, que ocorreu nesta segunda-feira, 18, no estádio Moraisão.

Com 100% de aproveitamento na competição, as Leoas ocupam a 6ª colocação na tabela. Em dois jogos, foram duas vitórias, cinco gols marcados e zero sofridos. A campanha só não é superior ao do rival, Ceará, que possui a mesma quantidade de vitórias, mas 14 gols de saldo.

Na próxima rodada, as duas equipes se enfrentam no Franzé Morais, no primeiro Clássico-Rainha da competição. A partida está marcada para ocorrer no domingo, 24, às 15h30min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também > Ceará goleia Guarany de Sobral por 7 a 0 no Junco pelo Cearense Feminino



Tags