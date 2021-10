Ceará goleia Guarany de Sobral por 7 a 0 no Junco pelo Cearense Feminino

O Ceará aplicou mais uma goleada no Campeonato Cearense Feminino. Neste sábado, 16, as Alvinegras venceram o Guarany de Sobral por 7 a 0. A partida foi realizada no Junco, em Sobral. Livyan e Thayslane marcaram duas vezes cada e Amália, Michele e Bia Alves preencheram o placar. Com o resultado, a equipe de Itaitinga se consolida na liderança da competição.

O primeiro tento foi marcado aos dois minutos de jogo, por Livyan. Com o gol tomado no início do jogo, o Guarasol teve pouca força para reagir, o que deu ao Ceará um domínio amplo da disputa. O segundo gol saiu aos 12 minutos por Amália. Houve ainda um pênalti para o time Alvinegro aos 32 minutos, mas camisa 1 do time sobralense, Vanessa, defendeu a cobrança. Nos acréscimos, Livyan ampliou o placar para 3 a 0.

Na segunda etapa, a goleada veio. Aos 20 minutos, Thayslane marcou após finalizar de fora da área. Sete minutos depois, ela ampliou o marcador. Michele marcou aos 30 e Bia Alves fechou o placar aos 38 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o resultado, as Alvinegras confirmam a campanha com 100% de aproveitamento, tendo marcado 14 tentos na competição até o momento.

A rodada será completada na segunda-feira, 18, quando o Fortaleza joga diante da Menina Olímpica. No domingo, 17, Tianguá e São Gonçalo se enfrentam. A partida das Leoas terá transmissão da FCF TV.

Tags