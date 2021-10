Atlético-CE e Ferroviária se enfrentam por vaga na Série C

No jogo de ida, a partida terminou empatada em 1 a 1. Uma vitória simples de qualquer equipe garante o acesso para a Terceirona 2022. Em casa de nova igualdade no placar, o duelo será decidido nos pênaltis

Em busca do acesso inédito para a Série C, o Atlético Cearense precisa de uma vitória simples no domingo, 17, às 15 horas, diante da Ferroviária-SP, para conquistar a sonhada vaga na Terceirona. No primeiro confronto entre as equipes, o embate terminou empatado em 1 a 1 no estádio Domingão, em Horizonte (CE). Desta vez, no jogo da volta, a Águia da Precabura irá até Araraquara, em São Paulo, para enfrentar o clube paulista no estádio Fonte Luminosa. Em caso de nova igualdade no placar, a disputa irá para os pênaltis.

A Ferroviária costuma ser um adversário difícil quando atua como mandante. Contando a primeira, segunda e terceira fase, que antecede as quartas de final, foram nove jogos da Ferrinha no estádio Fonte Luminosa, com sete vitórias, uma derrota e um empate, totalizando 88% de aproveitamento.

Ciente da dificuldade que irá encontrar em Araraquara, o técnico Raimundo Wágner escalou uma equipe reserva na última quarta-feira, 13, no estádio Barradão, na Bahia, para o jogo diante do Jacuipense-BA, válido pela fase preliminar da Copa do Nordeste 2022, com o objetivo de preservar fisicamente os atletas titulares. A Águia da Precabura foi derrotada por 1 a 0 e não tem mais chances de disputar o torneio regional na próxima temporada.

Por outro lado, a ausência da Copa do Nordeste pode ser suprida por um eventual acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Caso suba de divisão, o Atlético-CE irá se unir com outros dois cearenses que disputam o torneio: Ferroviário e Floresta. Além disso, o clube ganharia um calendário mais robusto, maior visibilidade e aumento das receitas financeiras.

"A expectativa está lá em cima. O jogo aqui foi 1 a 1, sabemos da qualidade da Ferroviária, mas sabemos da nossa capacidade também. Temos que chegar lá, desempenhar um bom trabalho, fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir o acesso, que será muito importante pra gente, pro grupo e pro clube, que vai ganhar calendário. Podemos fazer história", disse o meio-campista Dudu Itapajé.

Para a partida, o técnico Raimundo Wágner deve manter a mesma base utilizada no primeiro encontro das equipes. O Atlético-CE deve ir a campo, portanto, com um 4-3-3 formado por Carlão; Gustavo Silva, Edgar, Waldson e Daniel; Bruno Nascimento, Caio Acaraú e Dudu Itapajé; Claudivan, Ewerton Potiguar e Erick Pulga.

Já o treinador Elano Blumer — ex-jogador que fez sucesso no Santos — terá o retorno do meio-campista Ian Luccas, que fica à disposição após cumprir suspensão automática no primeiro jogo. A Ferroviária deve ser escalada no 3-5-2 formado por Saulo; Bernardo, Gustavo Medina e Léo Rigo; Marquinhos, Bruno Santos, Ian Luccas; Léo Castro e Júlio Victor; Gleyson e Bruno Leonardo.

