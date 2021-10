Atlético-CE pode perder atacante para a disputa do acesso à Série C; jogador será julgado pelo STJD

17:38 | Out. 04, 2021

Dudu Itapajé está na pauta do STJD nesta terça-feira, 5, e pode pegar um gancho de até 18 partidas, por ter se envolvido em confusão na fase de grupos

A dois jogos de um acesso inédito para a Série C do Brasileiro, o Atlético-CE pode perder o atacante Dudu Itapajé para a disputa das quartas de final da Série D, contra a Ferroviária-SP. O jogador será julgado na 2ª comissão disciplinar do STJD, nesta terça-feira, 5, e pode pegar gancho de até 18 partidas, além de multa pecuniária.

Dudu Itapajé se envolveu em uma confusão com o atleta Ferrugem, do Treze, na partida entre o Galo da Borborema e o Atlético-CE, na 13ª rodada da fase de grupos da Série D. Segundo a súmula da partida, após se chocarem em campo, os dois trocaram socos e xingamentos. Ambos foram expulsos.

O jogador da Águia da Precabura será julgado por agressão física (art. 254-A) e ofender alguém em sua honra (art. 243-F). Pela primeira condição, pode ficar de 4 a 12 partidas suspenso, enquanto pelas palavras que disse pode pegar suspensão de uma a seis partidas e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Dudu foi enquadrado ainda no artigo 184 do código brasileiro de justiça desportiva, que garante o acúmulo das penas, daí a possibilidade dele ser suspenso por, no máximo, 18 jogos. Ferrugem será julgado por ato contrário à conduta desportiva e agressão física.

O julgamento está marcado para iniciar às 11 horas, no plenário do STJD, no Rio de Janeiro. O Atlético-CE aguarda a tabela detalhada das quartas de final da Série D para saber os dias e horários em que vai enfrentar a Ferroviária.

