Guarany-S recebe Galvez no Junco e precisa vencer para avançar na Série D

Bugre quer avançar para as oitavas de final e manter vivo o sonho de retornar à Série C. Técnico Vladimir de Jesus terá o retorno de dois titulares

No calor escaldante das 15 horas, em Sobral, o Guarany tentará classificação para as oitavas de final da Série D do Brasileiro. Para isso, o Bugre precisa vencer o Galvez-AZ no tempo normal ou nas cobranças de pênaltis, em caso de novo empate. Como no primeiro jogo, em Rio Branco, o placar não saiu do 0 a 0, ninguém tem vantagem no jogo de volta.

O rubro-negro sobralense aposta, no entanto, em dois fatores. Primeiro, no estádio do Junco, onde está invicto, e segundo na viagem longa e enfadonha que o time acreano enfrentará para chegar à Sobral, a mesmo pela qual o elenco do Guarany passou na semana passada, saindo no sábado pela manhã e retornando no fim da tarde de quarta-feira.

Além disso, o técnico Vladimir de Jesus contará com a volta do lateral-esquerdo, Mattheus, que estava suspenso, e o do volante Paulista, que não viajou para o Acre por suspeita de Covid-19, mas os exames deram negativos.

O provável time do Guarany que começa a partida com o Galvez-AC forma com: Théo; André Mascena, Danilo Cirqueira, Airton Júnior, Mattheus; Iago, Paulista, Raí, Hugo; Passira, Geraldo.

O Cacique fez o último treino no sábado à tarde e 23 jogadores foram relacionados para a partida, incluindo dois jogadores do Sub-20, o lateral direito Lucicarlos e o volante Sávio Jaibaras.



