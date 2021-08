Guarany vence Moto Club por 4 a 2 e segue na liderança isolada do Grupo A2 da Série D

Geraldo e Hugo — este três vezes — marcaram os gols do Cacique do Vale na vitória diante do time maranhense

O Guarany de Sobral venceu o Moto Club-MA por 4 a 2 na tarde deste sábado, 28. A partida válida pela 13ª rodada da primeira fase da Série D foi realizada no Junco. Geraldo e Hugo — este três vezes — marcaram para o Cacique do Vale, quanto Márcio Diogo e Felipe Cruz balançaram as redes para a equipe maranhense.

O primeiro gol do jogo saiu aos 14 minutos, dos pés de Geraldo, para a equipe mandante. Aos 38 minutos, Márcio Diogo deixou tudo igual no placar. Logo no início da segunda etapa, Hugo voltou a colocar o time sobralense na frente no placar. Aos nove minutos, Felipe Cruz voltou a igualar o marcador. A vitória do Guarany foi consolidada nos últimos minutos da partida. Aos 45 e aos 48 minutos, Hugo marcou dois gols, dando o triunfo ao time comandado por Vladimir de Jesus.

Com o resultado, o Guarany de Sobral se consolida na liderança do Grupo A2 da Série D, com 28 pontos. Já o Moto Club ficou na quarta colocação, com 18 pontos. Na próxima rodada, o Cacique do Vale enfrenta o Paragominas na Arena Verde, em Paragominas, no Pará, às 15 horas do próximo sábado, 4. No mesmo dia e horário, o Moto Club recebe o Tocantinópolis.

Caucaia empata com Central e segue na lanterna do Grupo A3

Na última sexta-feira, 27, o Caucaia entrou em campo diante do Central pelo Grupo A3 da Série D. As equipes empataram em 1 a 1 no Raimundão. Vitor Ribeiro marcou para o time cearense aos 36 minutos do primeiro tempo e Rogério deixou tudo igual no placar quatro minutos depois. Com o ponto único somado, a Raposa Metropolitana segue na lanterna do chaveamento com nove pontos somados em 13 partidas.

