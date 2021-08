Gramado do Castelão terá descanso de 12 dias a partir da próxima semana

Prevista pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como "projeto piloto" do protocolo de recomendações para retorno do público aos estádios, a quinta fase da Copa do Brasil pode ter jogos sem torcida. É o caso dos duelos entre Fortaleza e São Paulo, que devem ser realizados sem torcedores conforme os critérios técnicos da entidade em razão de decisões das respectivas autoridades locais.

No último dia 20, o presidente em exercício da Confederação, Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, encaminhou ofício às federações estaduais acerca da intenção de liberar presença de público nesta etapa do torneio diante do avanço da vacinação contra Covid-19 e solicitando diálogo com os governos municipais e estaduais pelo aval.

A Federação Cearense de Futebol (FCF), então, criou o protocolo do futebol cearense junto com Ceará e Fortaleza e encaminhou ao Governo do Estado. O documento solicita a liberação de 40% de público, com acesso para torcedores com vacinação plena (duas doses ou dose única) ou teste para Covid-19 em até 48 horas antes da partida - nos moldes do protocolo nacional.

A expectativa era de que a liberação fosse possível justamente para o confronto tricolor na Copa do Brasil, previsto para o início de setembro. Até o momento, entretanto, o Estado não deu retorno sobre o pedido. O Governo de São Paulo, por sua vez, estabeleceu que só permitirá torcedores nos estádios de futebol a partir de novembro.

Sobre o assunto Flamengo consegue liminar do STJD para ter público em partidas do Campeonato Brasileiro

Presidente da FCF detalha protocolo para público nos estádios e está confiante na liberação do Governo

Este é o principal ponto que deve inviabilizar a presença de público nos duelos entre o Leão do Pici e o Tricolor do Morumbi. O documento da CBF estabelece que só haverá público em jogos de mata-mata de ida e volta em caso de liberação nas praças dos dois clubes. "No caso de um dos clubes envolvidos não ter autorização pelo órgão sanitário local para receber público no estádio, ambas as partidas não terão público", determina o protocolo.

No caso do São Paulo, em que o Governo já rechaçou autorização imediata, a alternativa seria transferir o mando de campo para outro Estado. Já o Fortaleza aguarda a resposta do Governo do Ceará sobre o tema, mas, mesmo em caso de liberação, poderá ter que atuar sem público na Arena Castelão a depender da situação do adversário em respeito ao critério técnico da CBF.

O primeiro jogo entre Fortaleza e São Paulo está marcado para o próximo dia 25, às 21h30min, no Morumbi, na capital paulista. O embate de volta, na capital cearense, ainda não tem data e horário definidos.

Tags