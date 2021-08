Guarany de Sobral vence Palmas e garante classificação à 2ª fase da Série D

Time cearense derrotou rival tocantinense por 2 a 0, fora de casa, e assegurou vaga com duas rodadas de antecedência. O Rubro-Negro lidera a chave, com 25 pontos

O Guarany de Sobral garantiu a sua classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado, 21, ao derrotar o Palmas-TO por 2 a 0, fora de casa. O Cacique do Vale chegou a sua terceira vitória consecutiva e se tornou líder isolado do Grupo A2, com 25 pontos.

Daniel Passira, aos 17 minutos do primeiro tempo, abriu o placar após sobra de bola na área. Aos 39 minutos da etapa final, Daniel Passira marcou seu segundo gol na partida e decretou a vitória do Guarasol. O jogo ainda contou com uma cena inusitada. Por volta dos 43 minutos do primeiro tempo, um enxame de abelhas passou pelo campo do estádio Nilton Santos, em Palmas (TO), fazendo com que os atletas deitassem no chão e permanecessem por alguns minutos até que os insetos se dissipassem.

Sobre o assunto Série D: em jogo com sete gols e cheio de emoções, Atlético-CE bate Caucaia por 4 a 3

Com a vitória, o Guarany de Sobral abriu cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, 4 de Julho-PI. A equipe comandada pelo treinador Vladimir de Jesus soma oito vitórias, um empate e três derrotas na competição, totalizando 69% de aproveitamento.

Garantido na próxima fase do torneio, o Cacique do Vale ainda tem duas rodadas para cumprir. O próximo confronto será no sábado, 28, diante do Moto Club-MA, às 15 horas, no estádio do Junco, em Sobral (CE). O time cearense encerra a primeira fase contra o Paragominas-PA, sábado, no dia 4 de setembro, às 15 horas, na Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA).



Tags