Série D: em jogo com sete gols e cheio de emoções, Atlético-CE bate Caucaia por 4 a 3

Com o resultado, a Águia da Precabura chegou aos 17 pontos e assegurou permanência no G-4 por mais uma rodada, independentemente dos resultados dos outros jogos. Já o Caucaia é o ice-lanterna do Grupo 3 e ainda pode perder uma posição

Atlético-CE e Caucaia protagonizaram um duelo de sete gols na tarde desta sexta-feira, 20, pela Série D do Brasileiro. A Águia da Precabura levou a melhor e venceu por 4 a 3, no estádio Raimundo de Oliveira, casa do adversário.

Com o resultado, o time do técnico Raimundo Wagner chegou aos 17 pontos e assegurou permanência no G-4 por mais uma rodada, independentemente dos resultados dos outros jogos. Dos times que estão fora da zona de classificação, só quem pode alcançar o Rubro-Negro em número de pontos é o Treze-PB, mas não iguala número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate.

No começo da partida, parecia que o Atlético-CE ganharia fácil e com placar elástico. Com 25 segundos de jogo, Hércules acertou um chute de primeira, aproveitando sobra de bola na frente da grande área do Caucaia e abriu o placar. Aos 5, Erick Pulga, na pequena área, só escorou para o gol um cruzamento que veio da direita. E aos 16, Dudu Itapajé, de cabeça, fez mais um.

A reação da Raposa Metropolitana, porém, começou ainda na primeira etapa. Após um chute de fora da área, a bola bateu na mão do zagueiro Edgar e a arbitragem marcou pênalti. Vitor Ribeiro cobrou e diminuiu, aos 25. Nove minutos depois, Vanderlan aparece na pequena área para desviar um passe rasteiro que veio da esquerda. O jogo foi para o intervalo com 3 a 2 no placar.

Na volta para o segundo tempo, o Caucaia conseguiu o empate cedo. Aos 7, Márcio Goiano cobrou falta, da esquerda, e Joabe subiu livre de marcação na grande área para cabecear e vencer o goleiro Carlão.

Todo o esforço da Raposa, porém, foi por água abaixo aos 14, quando Gustavo Silva fez boa jogada pela direita, na grande área, e só deixou de lado para Dudu Itapajé finalizar de bico. Estava sacramentado o placar final de 4 a 3 para o Atlético-CE.

Foi a quinta vitória da Águia na competição e a oitava derrota do Caucaia. O time da região metropolitana de Fortaleza está na penúltima posição (7ª) do Grupo 3, mas pode assumir a lanterna porque o Central-PE, que tem os mesmos 8 pontos, ainda joga na rodada.

Tags