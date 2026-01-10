Transmissão de Floresta x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

João Gabriel, volante do Ceará / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Floresta e Ceará se enfrentam no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), hoje, 10, às 16h30min pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Floresta x Ceará: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pela TVC, na TV aberta, e pelo canal Goat, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções. Floresta x Ceará: situação dos times e escalações Floresta

Do outro lado, o Floresta chega confiante e com objetivos bem definidos. O time comandado por Leston Júnior busca a segunda vitória consecutiva no Manjadinho e mira pontos importantes diante do Vovô para tentar se isolar na liderança do Grupo B. Escalação do Floresta: 4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Cedrik; Marco Antônio, Danrley e Guilherme Borges; Bismark, João Celeri e Diogo Mourão. Técnico: Leston Júnior

>>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Ceará

Para a partida, o Vovô entrará em campo com a equipe sub-20. A estratégia faz parte do planejamento esportivo do clube para o início da temporada e foi definida ainda em dezembro, conforme noticiado pelo Esportes O POVO. A decisão também está diretamente ligada ao cronograma do elenco profissional, que se reapresentou há apenas uma semana. Escalação do Ceará: 4-3-3: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Gabriel Rocha e Samuel; João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo, Amaral e Giulio. Téc: Alison Henry