Ceará mira Mozart e Carpini no mercado após saída de Léo Condé

Em busca de um novo comandante após a saída de Léo Condé, o Ceará se movimenta no mercado e já trabalha com dois nomes principais. Mozart, campeão da Série B de 2025 pelo Coritiba, e Thiago Carpini, que comandou o Juventude nesta temporada, estão na mira do Vovô, conforme apurou o Esportes O POVO.

Mozart chega como um dos favoritos para assumir o comando técnico do time de Porangabuçu. Atual campeão da Segundona com o Coritiba, ele conduziu o Coxa a uma campanha sólida e sem sustos. É a segunda vez seguida que o treinador conquista o acesso. Em 2024, ele levou o Mirassol à elite. Sem acordo para renovar com o clube paranaense, Mozart está livre no mercado e figura entre as prioridades da diretoria alvinegra.