Ceará mira Mozart e Carpini no mercado após saída de Léo Condé

Em busca de um novo comandante após a saída de Léo Condé, o Ceará se movimenta no mercado e já trabalha com dois nomes principais. Mozart, campeão da Série B de 2025 pelo Coritiba, e Thiago Carpini, que comandou o Juventude nesta temporada, estão na mira do Vovô, conforme apurou o Esportes O POVO.
Mozart chega como um dos favoritos para assumir o comando técnico do time de Porangabuçu. Atual campeão da Segundona com o Coritiba, ele conduziu o Coxa a uma campanha sólida e sem sustos. É a segunda vez seguida que o treinador conquista o acesso. Em 2024, ele levou o Mirassol à elite. Sem acordo para renovar com o clube paranaense, Mozart está livre no mercado e figura entre as prioridades da diretoria alvinegra.
Thiago Carpini também aparece entre os principais cotados. O técnico ganhou projeção em 2023, quando assumiu o Juventude na vice-lanterna da Série B e levou o clube ao vice-campeonato, garantindo o retorno à Série A. Depois disso, passou por São Paulo e Vitória antes de retornar ao Papo para a disputa da elite em agosto deste ano.
No comando do Juventude em 2025, Carpini somou seis vitórias, seis empates e onze derrotas em 22 jogos, números insuficientes para evitar o rebaixamento do Papo. Ainda assim, seus trabalhos anteriores mantém o treinador entre as alternativas do Ceará para 2026.
