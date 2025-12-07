Transmissão de Ceará x Palmeiras: assistir ao vivo - online e grátis

Galeano, jogador do Ceará, durante o jogo do Vovô frente ao Palmeiras / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Ceará e Palmeiras se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), hoje, 7, às 16 horas pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Ceará x Palmeiras: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pela Record, na TV aberta; pela Cazé TV, no Youtube; e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções. Ceará x Palmeiras: situação dos times e escalações Palmeiras

O time comandado por Abel Ferreira chega ao confronto para cumprir tabela. Sem chance de ser alcançado pelo terceiro colocado, Cruzeiro, e com a certeza do vice-campeonato, o Verdão decidiu antecipar férias para alguns titulares, como Gustavo Gómez, Murilo, Andreas Pereira e Vitor Roque. Escalação do Palmeiras: 4-3-3: Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Fuchs e Jefté; Aníbal Moreno, Larson e Mauricio; Sosa, Flaco López e Torres. Técnico: Abel Ferreira

Pressionado pelo resultado positivo para eliminar qualquer chance de rebaixamento, a equipe alvinegra trata o duelo ante o Alviverde como uma "final". Isso porque, em caso de vitória, o clube estará matematicamente garantido na próxima edição do Brasileirão e, de quebra, ainda pode carimbar vaga na Sul-Americana. Escalação do Ceará: 4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho e Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé