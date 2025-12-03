AO VIVO: Flamengo x Ceará pela Série A do Brasileirão 2025; acompanhe na Rádio O POVO CBN

Fernando Sobral e Juninho disputam lance no jogo Ceará x Flamengo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Ceará se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) hoje, 3, às 21h30min pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções. Flamengo x Ceará: situação dos times e escalações Flamengo

Em clima totalmente festivo, o Fla chega para o confronto ciente de que uma vitória lhe garantirá o segundo troféu no intervalo de cinco dias. Por isso, o clube não almeja "fazer feio" frente a um Maracanã lotado. Apesar da intenção de vencer o Vovô, a equipe comandada por Filipe Luís deve ter alterações entre os titular em relação ao time que enfrentou o Palmeiras na final da Libertadores. Alguns jogadores mais desgastados, seja pela decisão ou pela comemoração, podem ser poupados, até mesmo visando o Intercontinental, que começará a ser disputado já na próxima semana, no Catar.



Escalação do Flamengo: 4-3-3: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís >>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Ceará

Sem vencer há três rodadas, a equipe de Porangabuçu encara o embate ante os cariocas como crucial para se garantir na Série A o quanto antes. Ciente disso, o técnico Léo Condé vai mandar a força máxima disponível para o duelo. Todavia, o comandante terá que superar três ausências relevantes: o zagueiro Willian Machado, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Pedro Henrique.