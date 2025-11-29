Transmissão de Ceará x Cruzeiro: assistir ao vivo online e grátis

Galeano foi o autor dos dois gols da vitória do Ceará sobre o Cruzeiro no primeiro turno. / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Ceará e Cruzeiro se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE) hoje, 29, às 21 horas pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Ceará x Cruzeiro: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pelo canal do Youtube CazéTV, pelo canal Record e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções. Ceará x Cruzeiro: situação dos times e escalações Ceará

Vindo de uma sequência negativa com duas derrotas, o time comandado por Léo Condé encara o confronto com o objetivo claro de reencontrar o caminho das vitórias para eliminar qualquer chance de rebaixamento. Com isso, um triunfo diante do seu torcedor seria crucial para a equipe "respirar mais aliviada" na tabela e voltar a focar em uma vaga na Sula de 2026. Para a partida, o Vovô terá três retornos: Fernando Sobral, Vina e Pedro Raul. O primeiro se recuperou de lesão sofrida no Clássico-Rei, no dia 6, e deve ficar à disposição, enquanto os outros dois voltam após cumprirem suspensão contra o Mirassol. A única dúvida de Léo Condé é o atacante Pedro Henrique, que sentiu desconforto no último jogo e realizou tratamento durantea semana.



Escalação do Ceará: 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé. >>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado

Cruzeiro

Do outro lado, a Raposa vive boa fase e chega com a confiança em dia por acumular 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. No domingo, 23, o time cruzeirense fez uma das suas melhores atuações na temporada e bateu o Corinthians por 3 a 0, no Mineirão. Agora, a meta é pontuar fora de casa para assumir a vice-liderança da competição, visto que tem dois pontos a menos que o Palmeiras. Para isso, o técnico Leonardo Jardim deve escalar força máxima em campo. O único desfalque é o volante Lucas Romero, suspenso por terceiro cartão amarelo.

Escalação do Cruzeiro: