Transmissão de Ceará x Cruzeiro: assistir ao vivo online e grátis

AO VIVO: Ceará x Cruzeiro pela Série A do Brasileirão 2025; acompanhe na Rádio O POVO CBNJogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Cruzeiro acontece hoje, 29, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Ceará e Cruzeiro se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE) hoje, 29, às 21 horas pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Confira os jogos de hoje clicando AQUI
Ceará x Cruzeiro: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pelo canal do Youtube CazéTV, pelo canal Record e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Ceará x Cruzeiro: situação dos times e escalações
Ceará
Vindo de uma sequência negativa com duas derrotas, o time comandado por Léo Condé encara o confronto com o objetivo claro de reencontrar o caminho das vitórias para eliminar qualquer chance de rebaixamento. Com isso, um triunfo diante do seu torcedor seria crucial para a equipe "respirar mais aliviada" na tabela e voltar a focar em uma vaga na Sula de 2026.
Para a partida, o Vovô terá três retornos: Fernando Sobral, Vina e Pedro Raul. O primeiro se recuperou de lesão sofrida no Clássico-Rei, no dia 6, e deve ficar à disposição, enquanto os outros dois voltam após cumprirem suspensão contra o Mirassol. A única dúvida de Léo Condé é o atacante Pedro Henrique, que sentiu desconforto no último jogo e realizou tratamento durantea semana.
Escalação do Ceará:
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé.
>>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado
Cruzeiro
Do outro lado, a Raposa vive boa fase e chega com a confiança em dia por acumular 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. No domingo, 23, o time cruzeirense fez uma das suas melhores atuações na temporada e bateu o Corinthians por 3 a 0, no Mineirão.
Agora, a meta é pontuar fora de casa para assumir a vice-liderança da competição, visto que tem dois pontos a menos que o Palmeiras. Para isso, o técnico Leonardo Jardim deve escalar força máxima em campo. O único desfalque é o volante Lucas Romero, suspenso por terceiro cartão amarelo.
Escalação do Cruzeiro:
4-3-3: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Wallace, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.
Dicas para acompanhar Ceará x Cruzeiro ao vivo
1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.