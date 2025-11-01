Ceará x Fluminense pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Partida entre Fluminense e Ceará pelo Brasileirão 2025 / Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

De olho na recuperação no Brasileirão 2025, o Ceará recebe o Fluminense neste domingo, 2, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília), em confronto da 31ª rodada da competição nacional. No embate, que é uma espécie de "jogo da volta" após o encontro entre as equipes na quarta-feira, 29, o Vovô mira conquistar o resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, com 35 pontos, enquanto o Tricolor aparece em sexto, com 47.

Ceará X Fluminense pela Série A 2025: como chega o Vovô Vindo de uma sequência negativa com três derrotas e um empate, o Alvinegro encara o confronto com a meta clara de reencontrar o caminho das vitórias para se afastar do perigoso Z-4. Com isso, o reencontro com o Flu é tratado como decisivo para a retomada do Alvinegro no campeonato, visto que um triunfo diante do seu torcedor seria crucial para a recuperação da equipe. Ciente disso, o lateral-esquerdo Matheus Bahia projetou o jogo entre os times em entrevista coletiva na sexta-feira, 31, em Porangabuçu. "Continuamos trabalhando, fazendo as coisas que a fizemos durante o campeonato, sabemos o caminho certo. E o trabalho acima de tudo, não tem muito segredo, cada vez mais unido. Acredito que para esses três jogos que perdemos, a nossa resposta é a nossa união. Vamos precisar do torcedor agora no próximo jogo, eles sabem que são importantes", disse o camisa 79. Dentro de campo, poucas mudanças devem ocorrer em relação ao time que atuou no Rio de Janeiro. A principal dificuldade de Léo Condé continua sendo lidar com desfalques relevantes: Dieguinho e Marcos Victor, que devem seguir de fora.

Ceará X Fluminense pela Série A 2025: como chega o Tricolor Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras chega motivado após somar duas vitórias consecutivas. Primeiro, contra o Internacional por 1 a 0. Depois, contra o próprio Ceará também por 1 a 0, no meio de semana. Com os triunfos, o Flu ultrapassou o rival Botafogo e assumiu a sexta posição na tabela, com 47 pontos somados. Agora, para ficar cada vez mais perto da vaga na Libertadores de 2026, a equipe de Luis Zubeldía almeja outro triunfo ante os cearenses. Para isso, terá que superar desfalques importantes. Além de Paulo Henrique Ganso e Manoel, que seguem no departamento médico, o técnico não poderá contar com Lucho Acosta e Bernal, que receberam cartão amarelo no jogo de quarta-feira, 29, e agora estão suspensos por acúmulo de cartões. O volante Hércules, por sua vez, é dúvida após sentir desconforto muscular e não treinar na sexta-feira. Caso não jogue, Otávio aparece como substituto natural. Já Lima deve assumir a função de armador, substituindo Lucho. Outra novidade positiva é o retorno de Nonato, recuperado de edema na coxa e novamente à disposição da comissão técnica.

Ceará X Fluminense pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que é titular absoluto do time. Com boas chegadas ao último terço, ele é peça crucial na criação de jogadas do Ceará. Já pelo lado do Fluminense, o protagonismo tende a ser do volante Martinelli, responsável direto por ditar o ritmo da equipe e "desafogar" as jogadas. Ceará X Fluminense pela Série A 2025: retrospecto Na história, Ceará e Fluminense se enfrentaram em 27 jogos. São sete vitórias do Vovô, sete empates e 13 triunfos do Tricolor. O levantamento do retrospecto é do site oGol. Ceará X Fluminense pela Série A 2025: análise de João Bosco Neto "O Ceará precisa aproveitar o fator casa para se reerguer no campeonato. Mesmo sendo contra um adversário que está na briga por uma vaga para a Libertadores, o Vovô terá um forte apoio da torcida e isso é crucial para o momento vivido pelo time. Obviamente, o torcedor não irá entrar em campo, mas, a sua dedicação na arquibancada pode ser a injeção de ânimo que os atletas precisam para voltar a marcar e não sofrer gols. Três pontos neste duelo são cruciais para que tanto o time siga próximo da classificação para a Copa Sul-Americana, como também ajudam a afastar o temido perigo de rebaixamento", avalia o jornalista do O POVO.

Ceará X Fluminense pela Série A 2025: provável escalação Ceará 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Richardson e Vina; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé Fluminense