Fluminense x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vina, meia do Ceará, será novamente titular da equipe contra o Flu / Crédito: Pedro Souza / Atlético

Fluminense e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 29 de outubro (29/10), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense x Ceará: como chegam os times No embate, o Vovô mira conquistar um triunfo em terras cariocas para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, com 35 pontos, enquanto o Tricolor é o sétimo, com 44.

Vindo de uma sequência negativa com duas derrotas e um empate, o Ceará encara o embate com a meta clara de reencontrar o caminho das vitórias para se afastar do perigoso Z-4.