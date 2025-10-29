Fluminense x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fluminense e Ceará é neste quarta-feira, 29, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fluminense e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 29 de outubro (29/10), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fluminense x Ceará: como chegam os times
No embate, o Vovô mira conquistar um triunfo em terras cariocas para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 14ª posição, com 35 pontos, enquanto o Tricolor é o sétimo, com 44.
Vindo de uma sequência negativa com duas derrotas e um empate, o Ceará encara o embate com a meta clara de reencontrar o caminho das vitórias para se afastar do perigoso Z-4.
O confronto, válido pela 12ª rodada e adiado por conta do calendário, é tratado como decisivo para a retomada do Alvinegro no campeonato, visto que um triunfo fora de casa seria importante não apenas em termos de pontuação, mas também para recuperara moral da equipe. (Com Gazeta Esportiva)
Fluminense x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Ceará
Quarta-feira, 29 de outubro (29/10), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Fluminense x Ceará
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
