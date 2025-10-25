Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético-MG x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Atlético-MG e Ceará é neste sábado, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Tipo Notícia

Atlético-MG e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 25 de outubro (25/10), em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x Ceará: como chegam os times  

Na preparação para o jogo, o técnico Jorge Sampaoli precisou lidar com cinco ausências. Entre elas estão o zagueiro Lyanco, o meia Fausto Vera e os atacantes Cuello, Júnior Santos e Caio Maia. Em contrapartida, os volantes Patrick Silva e Alexsander voltaram a ficar à disposição do comandante argentino e podem ser novidades entre os relacionados.

Para a partida, o Vovô segue com dois desfalques muito importantes: o volante Dieguinho e o zagueiro Marcos Victor, que também foram ausências nos últimos dois jogos. Além deles, o atacante Pedro Henrique e o meio-campista Lourenço, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também estão fora. (Com Mateus Moura)

Atlético-MG x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Ceará

Sábado, 25 de outubro (25/10), às 16 horas (horário de Brasília).

Onde será Atlético-MG x Ceará

Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

