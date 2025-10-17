Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará encara The Blessed em partida adiantada do Cearense Feminino

Alvinegro de Porangabuçu lidera o Grupo A com sete pontos após três partidas disputadas. Partida deste sábado, 18, às 15 horas, terá transmissão da FCF TV
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Tipo Notícia

Com pouco tempo para descanso após o empate diante do Fortaleza no primeiro Clássico-Rainha do ano, o Ceará já volta a campo neste sábado, 18, pelo Campeonato Cearense Feminino. Às 15 horas, as Alvinegras irão enfrentar o The Blessed em casa, no CT Franzé Morais, em Itaitinga, em partida adiantada da quinta rodada da primeira fase do certame estadual. O embate terá transmissão da FCF TV.

Ainda que o duelo tenha sido antecipado em reajuste na tabela, o Vovô vai em busca da vitória para se fixar ainda mais na liderança do Grupo A. Com três partidas jogadas, a equipe lidera a chave com sete pontos somados, com duas vitórias e um empate na competição. O segundo colocado, Fortaleza, contabiliza quatro pontos e um jogo a menos na competição.

Para o embate, a única preocupação do grupo liderado por Erivelton Viana é a zagueira Ale. No jogo da rodada anterior, a atleta teve que deixar o campo por lesão ainda no primeiro tempo. O time não possui desfalques por suspensão. 

Campeonato Cearense Feminino no O POVO

O Grupo de Comunicação O POVO transmitirá, em 2025 e 2026, o Campeonato Cearense Feminino, realizado pela Federação Cearense de Futebol (FCF). As partidas do Estadual — semifinais, finais e Clássicos-Rainha —  serão transmitidas na TV O POVO (48.2) e nos canais do O POVO e do Esportes O POVO no YouTube. 

