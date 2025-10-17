Ceará encara The Blessed em partida adiantada do Cearense Feminino

Alvinegro de Porangabuçu lidera o Grupo A com sete pontos após três partidas disputadas. Partida deste sábado, 18, às 15 horas, terá transmissão da FCF TV

Com pouco tempo para descanso após o empate diante do Fortaleza no primeiro Clássico-Rainha do ano, o Ceará já volta a campo neste sábado, 18, pelo Campeonato Cearense Feminino. Às 15 horas, as Alvinegras irão enfrentar o The Blessed em casa, no CT Franzé Morais, em Itaitinga, em partida adiantada da quinta rodada da primeira fase do certame estadual. O embate terá transmissão da FCF TV.

Ainda que o duelo tenha sido antecipado em reajuste na tabela, o Vovô vai em busca da vitória para se fixar ainda mais na liderança do Grupo A. Com três partidas jogadas, a equipe lidera a chave com sete pontos somados, com duas vitórias e um empate na competição. O segundo colocado, Fortaleza, contabiliza quatro pontos e um jogo a menos na competição.