Ceará encara The Blessed em partida adiantada do Cearense Feminino

Com pouco tempo para descanso após o empate diante do Fortaleza no primeiro Clássico-Rainha do ano, o Ceará já volta a campo neste sábado, 18, pelo Campeonato Cearense Feminino. Às 15 horas, as Alvinegras irão enfrentar o The Blessed em casa, no CT Franzé Morais, em Itaitinga, em partida adiantada da quinta rodada da primeira fase do certame estadual. O embate terá transmissão da FCF TV.
Ainda que o duelo tenha sido antecipado em reajuste na tabela, o Vovô vai em busca da vitória para se fixar ainda mais na liderança do Grupo A. Com três partidas jogadas, a equipe lidera a chave com sete pontos somados, com duas vitórias e um empate na competição. O segundo colocado, Fortaleza, contabiliza quatro pontos e um jogo a menos na competição.
Para o embate, a única preocupação do grupo liderado por Erivelton Viana é a zagueira Ale. No jogo da rodada anterior, a atleta teve que deixar o campo por lesão ainda no primeiro tempo. O time não possui desfalques por suspensão.
Campeonato Cearense Feminino no O POVO
O Grupo de Comunicação O POVO transmitirá, em 2025 e 2026, o Campeonato Cearense Feminino, realizado pela Federação Cearense de Futebol (FCF). As partidas do Estadual — semifinais, finais e Clássicos-Rainha — serão transmitidas na TV O POVO (48.2) e nos canais do O POVO e do Esportes O POVO no YouTube.