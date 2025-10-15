Sport x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Sport x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Sport e Ceará é neste quarta, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Sport e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 20 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Sport x Ceará: como chegam os times
Vindo de uma vitória convincente sobre o Santos no Castelão, o Alvinegro chega motivado para o duelo diante do Sport. A atuação segura diante da equipe paulista consolidou o bom momento alvinegro e reforçou a confiança do elenco na reta final da Série A.
O técnico Léo Condé, no entanto, terá que lidar com dois desfalques importantes: Dieguinho e Marcos Victor ficaram na capital cearense e não viajam com a delegação. Os motivos das ausências serão revelados no boletim do departamento médico antes do duelo.
Do outro lado, o Sport vive situação delicada na tabela. Lanterna da Série A, o Leão da Ilha soma apenas 16 pontos e tenta encerrar uma sequência de quatro partidas sem vencer. No clássico, otécnico Daniel Paulistavai precisar superaruma série de desfalques importantes.
O meia Hyoran, por exemplo, é baixa certa: o jogador sentiu um incômodo na coxa direita ainda no início da partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e foi diagnosticado com uma lesão de grau leve. O departamento médico optou por não apressar o retorno, e o atleta segue em tratamento. Além dele, o zagueiro Ramon Menezes e o volante Christian Rivera cumprem suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. (Com Gazeta Esportiva)
Sport x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Sport x Ceará
Quarta-feira, 15 de outubro (15/10), às 20 horas (horário de Brasília).
Onde será Sport x Ceará
Ilha do Retiro, no Recife (PE)
