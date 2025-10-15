Sport x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Ceará vai enfrentar o Sport hoje, 15, pelo Brasileirão. / Crédito: Samuel Setubal

Sport e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 20 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport x Ceará: como chegam os times Vindo de uma vitória convincente sobre o Santos no Castelão, o Alvinegro chega motivado para o duelo diante do Sport. A atuação segura diante da equipe paulista consolidou o bom momento alvinegro e reforçou a confiança do elenco na reta final da Série A. O técnico Léo Condé, no entanto, terá que lidar com dois desfalques importantes: Dieguinho e Marcos Victor ficaram na capital cearense e não viajam com a delegação. Os motivos das ausências serão revelados no boletim do departamento médico antes do duelo.

