Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sport x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Sport x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Sport e Ceará é neste quarta, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sport e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 20 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Sport x Ceará: como chegam os times  

Vindo de uma vitória convincente sobre o Santos no Castelão, o Alvinegro chega motivado para o duelo diante do Sport. A atuação segura diante da equipe paulista consolidou o bom momento alvinegro e reforçou a confiança do elenco na reta final da Série A.

O técnico Léo Condé, no entanto, terá que lidar com dois desfalques importantes: Dieguinho e Marcos Victor ficaram na capital cearense e não viajam com a delegação. Os motivos das ausências serão revelados no boletim do departamento médico antes do duelo.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do outro lado, o Sport vive situação delicada na tabela. Lanterna da Série A, o Leão da Ilha soma apenas 16 pontos e tenta encerrar uma sequência de quatro partidas sem vencer. No clássico, otécnico Daniel Paulistavai precisar superaruma série de desfalques importantes.

O meia Hyoran, por exemplo, é baixa certa: o jogador sentiu um incômodo na coxa direita ainda no início da partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e foi diagnosticado com uma lesão de grau leve. O departamento médico optou por não apressar o retorno, e o atleta segue em tratamento. Além dele, o zagueiro Ramon Menezes e o volante Christian Rivera cumprem suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. (Com Gazeta Esportiva)

Sport x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Sport x Ceará

Quarta-feira, 15 de outubro (15/10), às 20 horas (horário de Brasília).

Onde será Sport x Ceará

Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Hexacampeão brasileiro, cearense Artur Bodinho disputa Mundial de Kitesurfe em casa; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar