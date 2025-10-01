Nova parcial: Ceará x Santos terá mais de 20 mil torcedores

Em nova parcial, Ceará confirma mais de 20 mil torcedores contra o SantosEquipes irão se enfrentar pela 27ª rodada do Brasileirão no próximo domingo, 5, às 20h30min. Antes disso, o Alvinegro jogará diante do Vitória na quinta-feira, 2, às 19 horas, no Barradão (BA)
O Ceará divulgou nesta quarta-feira, 1°, uma nova parcial de torcedores confirmados para o jogo diante do Santos. De acordo com o clube, mais de 20 mil pessoas, por meio de check-in de sócio-torcedor e de venda de ingressos, estão com presença adquirida para o duelo que ocorrerá neste domingo, 5, às 20h30min, na Arena Castelão.
Antes do jogo diante do Peixe, o Alvinegro de Porangabuçu irá entrar em campo pela 26ª rodada da Série A diante do Vitória. Os times se encontram na próxima quinta-feira, 2, às 19 horas, no estádio Barradão, em Salvador, na Bahia. Depois da partida fora de casa, o Vovô retorna à Arena Castelão, onde então jogará diante da equipe santista.
No embate contra o time de Vojvoda, o Ceará vai em busca de adentrar na primeira página da tabela. Até o início desta 26ª rodada, o time comandado por Léo Condé ocupa a 11ª colocação com 31 pontos. São nove pontos de distância do Juventude, 17ª colocado, o primeiro time do Z-4.
Ceará x Santos: como comprar ingressos
Pela internet, as vendas ocorrem no site Vozão Tickets, enquanto presencial os ingressos podem ser adquiridos na loja da sede e nas unidades dos seguintes shoppings: Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.
Confira os valores de ingressos para Ceará x Santos:
- Superior Norte: R$ 180 | R$ 90 - Acompanhante de sócio: R$ 30 | R$ 15
- Inferior Norte: R$ 40 | R$ 20
- Inferior Sul: R$ 40 | R$ 20
- Superior Central: R$ 50 | R$ 25
- Inferior Central: R$ 120 | R$ 60
- Especial: R$ 120 | R$ 60
- Premium: R$ 280 | R$ 140