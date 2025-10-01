Nova parcial: Ceará x Santos terá mais de 20 mil torcedores

Equipes irão se enfrentar pela 27ª rodada do Brasileirão no próximo domingo, 5, às 20h30min. Antes disso, o Alvinegro jogará diante do Vitória na quinta-feira, 2, às 19 horas, no Barradão (BA)

O Ceará divulgou nesta quarta-feira, 1°, uma nova parcial de torcedores confirmados para o jogo diante do Santos. De acordo com o clube, mais de 20 mil pessoas, por meio de check-in de sócio-torcedor e de venda de ingressos, estão com presença adquirida para o duelo que ocorrerá neste domingo, 5, às 20h30min, na Arena Castelão.

Antes do jogo diante do Peixe, o Alvinegro de Porangabuçu irá entrar em campo pela 26ª rodada da Série A diante do Vitória. Os times se encontram na próxima quinta-feira, 2, às 19 horas, no estádio Barradão, em Salvador, na Bahia. Depois da partida fora de casa, o Vovô retorna à Arena Castelão, onde então jogará diante da equipe santista.