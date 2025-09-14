Transmissão de Vasco x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 14

A bola rola neste domingo, 14, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 20h30min, pela 23ª rodada do Brasileirão / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Vasco e Ceará se enfrentam hoje, domingo (14/9), às 20h30min (horário de Brasília), em jogo da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO e Esportes O POVO.

