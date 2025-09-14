Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de Vasco x Ceará: assistir ao vivo ao jogo hoje, 14

Pela Série A, Vasco e Ceará duelam hoje, 14, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor Wanderson Trindade
Wanderson Trindade Repórter
Vasco e Ceará se enfrentam hoje, domingo (14/9), às 20h30min (horário de Brasília), em jogo da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO e Esportes O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view) e da Amazon Prime Video (streaming).

Transmissão de Vasco x Ceará: assistir ao vivo ao jogo da Série A hoje, 14

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • Premiere: serviço de pay-per-view
  • Amazon Prime Vídeo: serviço de streaming

Série A: dia e horário do jogo Vasco x Ceará

Domingo, 14 de setembro (14/9), às 20h30miin (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Ceará

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

