Ceará x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Zagueiro Marllon disputa lance no jogo Juventude x Ceará, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Fernando Alves/ECJ

Ceará e Juventude se enfrentam hoje, sábado, 30 de agosto (30/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará x Juventude: como chegam os times Para o duelo, Condé terá de lidar com desfalques importantes. O lateral Rafael Ramos, titular nos últimos dois jogos, sentiu um desconforto muscular e não deve ser relacionado. Matheus Bahia segue entregue ao departamento médico, abrindo espaço para Nicolas assumir a titularidade pela esquerda. Já o zagueiro Willian Machado está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate contra o Grêmio. Por outro lado, a equipe conta com a expectativa pela reestreia de Vina, que foi relacionado após período de aprimoramento físico.

Do outro lado, o Juventude chega ao confronto com a expectativa de se recuperar da derrota em casa para o Botafogo e, assim, tentar deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, o time gaúcho ocupa a 18ª colocação, mas tem apenas um ponto de desvantagem em relação ao Vasco, primeiro fora do Z-4. Em campo, o técnico Thiago Carpini deve promover mudanças em relação à escalação da última rodada. Abner, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição, mas deve começar no banco. Já o reforço argentino Sforza segue fora dos planos imediatos: o volante ficou em Caxias do Sul para intensificar os treinamentos e ainda não fará a estreia. O Papo ainda terá que superar uma série de desfalques por lesão. Gilberto, Emerson Galego, Ewerthon, Rodrigo Sam e Natã seguem em recuperação e permanecem no departamento médico. (Com João Pedro Oliveira)

