Abel Ferreira "pede apoio" e despista sobre renovação após eliminação para Corinthians

Abel Ferreira está comandando o Palmeiras desde 2020 / Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 6, ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians, no Allianz Parque, em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A reta final do jogo foi marcada por vaias, protestos e xingamentos a jogadores, diretoria e ao técnico Abel Ferreira. Na coletiva pós-jogo, o treinador disse entender as cobranças e, quando questionado, evitou falar sobre sua renovação no clube.

Acho que não é a hora certa de pensar nisso (decisão sobre renovação), do que é o melhor para o Palmeiras. Dizer que em momento algum ironizei (os protestos da torcida), pedi apoio. Peço isso, que apoiem em momentos difíceis. Estamos em um momento difícil porque perdemos um jogo contra um rival que pouco ou nada ganhou desde que cheguei. Cabe a nós família palmeirense. Não cheguei aqui como torcedor, mas aprendi a ser palmeirense", declarou. Na reta final o jogo, quando o Verdão já perdia por 2 a 0, o tom adotado no estádio foi de críticas, com vaias e xingamentos. Os gritos foram entoados, principalmente pelo setor da torcida organizada, e alguns vaiados pelo restante do estádio. Foram direcionados a Abel os cantos de "ei, Abel, vai tomar no c*" e "Abel, vai se f****, o meu Palmeiras não precisa de você". O treinador, em resposta, aplaudiu e negou que tenha sido uma forma de ironizar, e disse que estava pedindo o apoio, com a eliminação já encaminhada. "Como homem que sou tenho sentimentos e emoções, registrei e realmente pedi o apoio aos torcedores, como sempre faço. Em momento nenhum ironizei. Entendo perfeitamente a cobrança. Cabe a nós todos, direção, jogadores, comissão, ir atrás de colocar fogo na fogueira em um clube que há dez anos estava sem rumo, com dívidas. Cabe a nós olhar para os vizinhos e continuar a colocar mais, ou como sempre fazemos continuar a estar juntos porque é o que precisamos", seguiu.

Reverter o placar

O Palmeiras já havia perdido o jogo de ida por 1 a 0. Precisando reverter o resultado em casa, o Verdão viu a situação ficar mais difícil com a expulsão de Aníbal Moreno aos 14 minutos do primeiro tempo depois de uma cabeçada em José Martínez. “Ninguém queria perder. Sabemos da história, rivalidade. O passado recente estamos sendo vítimas do próprio sucesso. Cabe a nós todos perceber o que queremos, continuar a botar lenha na fogueira ou deixar que ardam nos próximos dias e vocês tem material com fartura. Vamos continuar a pedalar. No momento certo, fazer o que é melhor para o Palmeiras”, finalizou. Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o fim deste ano e discute com a diretoria uma renovação até 2027. Contudo, ele revelou que aguarda uma cláusula no contrato para que possa ir embora caso não ganhe nenhum título. Nesta temporada, o Verdão ainda disputa o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.