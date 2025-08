Ceará x Flamengo pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Pedro Raul deve comandar o ataque alvinegro / Crédito: Samuel Setubal

Confiante após vencer o Cruzeiro e almejando subir na tabela, o Ceará recebe o Flamengo neste domingo, 3, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília), em confronto válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No duelo, o Vovô quer engatar o segundo triunfo consecutivo para se aproximar da zona de pré-Libertadores. Atualmente, o time é o nono colocado, com 21 pontos somados. Do outro lado, o Rubro-Negro, que é líder com 36 pontos, tem o objetivo de se manter na ponta da classificação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ceará x Flamengo pela Série A 2025: como chega o Vovô Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time carioca com força máxima em campo. Sem suspensos ou lesionados, a expectativa é de que o treinador mantenha a base da equipe titular. O meia-atacante Vina, reforço anunciado essa semana e ídolo da torcida alvinegra, ainda não poderá atuar por não ter tido nome publicado no BID da CBF. Para além da importância em termos de pontuação e classificação, o Ceará terá a missão de deixar o seu torcedor satisfeito nas arquibancadas. Com quase todos os ingressos já esgotados, o Gigante da Boa Vista deve ter uma noite emocionante. "A expectativa é como o jogo passado, pegamos o (então) líder, uma equipe muito qualificada, que era o Cruzeiro. Agora pegamos outra pedreira. Não precisa nem dimensionar o tamanho desse jogo. A equipe do Flamengo é uma das melhores não só do Brasil, mas de toda a América do Sul. É um confronto muito difícil, mas dentro de campo são 11 contra 11. Temos capacidade de fazer aquilo que a gente sabe e sair com resultado positivo. Vai ser uma atmosfera bem bacana, é esse tipo de jogo que todo jogador gosta de jogar", comentou o volante Dieguinho em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO.

Ceará x Flamengo pela Série A 2025: como chega o Rubro-Negro O Flamengo, por sua vez, também vai com força máxima para o confronto. Filipe Luís contará com os retornos de Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique, que foram poupados na derrota para o Atlético-MG pela Copa do Brasil. Samuel Lino, que entrou bem na última partida, pode começar jogando. Por outro lado, o time terá as ausências de Pedro e Wallace Yan, que estão suspensos. Na lateral esquerda, Viña deve ser poupado por desgaste físico, e Ayrton Lucas deve ser titular. Alex Sandro, recuperado de lesão, também é opção. Com isso, o Rubro-Negro quer somar os três pontos fora de casa para se manter no topo da tabela da Série A. Atualmente, a equipe é líder com 36 pontos ganhos, dois a mais que o vice, Cruzeiro.

Ceará x Flamengo pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do centroavante Pedro Raul. Titular absoluto, o camisa 9 é a principal esperança de gols na equipe de Léo Condé. Ao todo, já são 12 tentos em 25 jogos pelo Alvinegro. Já pelo lado do Flamengo, o protagonismo tende a ser do ponta Samuel Lino, contratado junto ao Atlético de Madrid-ESP e que estreou no meio de semana contra o Atlético-MG. Ceará x Flamengo pela Série A 2025: retrospecto Na história, Ceará e Flamengo se enfrentaram em 28 jogos, com 11 vitórias cariocas e seis cearenses. Pelo Campeonato Brasileiro, o encontro ocorreu 19 vezes, com oito triunfos rubro-negros e três do Vovô. O levantamento é do site oGol. Desta vez, o confronto será nos domínios alvinegros, na Arena Castelão. Na história, o Ceará venceu duas vezes como mandante, enquanto perdeu seis e empatou oito. Nessas condições, mas em jogos somente do Brasileirão, há domínio carioca: o placar ficou igualado cinco vezes, enquanto o clube de Porangabuçu venceu duas e o carioca saiu vitorioso em cinco oportunidades.

Ceará x Flamengo pela Série A 2025: análise de Rangel Diniz "O Ceará terá um jogo duro, mas jogará diante de sua torcida e sem a pressão de correr atrás de pontos. Com a vitória sobre o Cruzeiro, o clima no Vovô ficou mais leve. Uma vitória seria quase uma pontuação extra. Em campo, o Ceará deve atuar de forma consciente, sabendo que o adrversário marca alto e tem muita intensidade, ainda que poupe jogadores visando a Copa do Brasil", avalia o jornalista do O POVO. Ceará x Flamengo pela Série A 2025: provável escalação Ceará