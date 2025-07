Ceará x Flamengo já tem mais de 25 mil torcedores confirmados no Castelão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Embalado após vencer o líder da competição, os torcedores Alvinegros esperam que o resultado se repita contra os possíveis novos líderes — caso os Rubro-Negros derrotem o Atlético-MG, na noite deste domingo, 27.

Todos os bilhetes podem ser adquiridos inicialmente no site vozaotickets.com. As vendas também acontecem presencialmente nas Lojas Vozão, localizadas nos shoppings Iguatemi, Maracanaú, Messejana, Parangaba, RioMar Papicu, Kennedy, Eusébio, Aldeota e na sede do clube em Porangabuçu.

Os sócios do clube podem confirmar presença no jogo através do site sociovozao.com, conforme a categoria do plano.

Para o embate contra os cariocas, todos os setores do Gigante da Boa Vista foram disponibilizados, com exceção da Superior Sul, destinada à torcida flamenguista, com valores de R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia).