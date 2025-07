Léo Condé lamenta ausências de Pedro Raul e Pedro Henrique contra o Corinthians: "Fizeram falta"

O Ceará foi derrotado em 1 a 0 pelo Corinthians na noite desta quinta-feira, 16, pelo Brasileirão, na Arena Castelão. Em uma partida que, na análise de Dieguinho, venceu quem errou menos em uma partida de poucas chances criadas, o técnico do grupo, Léo Condé, salientou a influência da ausência dos dois principais atacantes do Vovô no jogo: Pedro Raul e Pedro Henrique.

"Já iniciamos a partida com dois grandes desfalques, talvez as duas maiores contratações que o clube fez (na temporada). Então realmente eles fizeram falta. São dois jogadores que são titulares. E também, com relação aos atletas que entraram, são atletas que estão retornando de lesão no caso do Fernandinho e do Aylon. Guilherme é um jogador jovem, de potencial, mas tá fazendo os primeiros jogos como profissional", frisou ele.