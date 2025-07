Ceará x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Ceará x Corinthians: como chegam os times

Para o duelo, o técnico Léo Condé terá ausências de peso. O centroavante Pedro Raul, maior goleador do time alvinegro em 2025, está suspenso — ele já não poderia entrar em campo devido a questões contratuais, por pertencer ao Corinthians. Quem também está fora do duelo é Pedro Henrique, pelo mesmo motivo do camisa 9: acúmulo de três cartões amarelos.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O plantel do Timão embarcou para Fortaleza na tarde de ontem com diversos desfalques importantes. No ataque, Dorival não terá o artilheiro Yuri Alberto, além de Memphis Depay e Romero. Outros, como o volante Ryan, o lateral-esquerdo Hugo e o zagueiro Gustavo Henrique, também não viajaram. (Com Mateus Moura)