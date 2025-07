Sport x Ceará: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 9 de julho (9/07), em jogo único válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 21h30min. (horário de Brasília).

Sport x Ceará: como chegam os times

Tanto o Leão da Ilha quanto o Alvinegro tiveram mais de um mês sem partidas, já que as principais competições do País foram paralisadas em meio à disputa da Copa do Mundo de Clubes. Os pernambucanos jogaram pela última vez em 1º de junho, contra o Mirassol-SP, pela Série A, enquanto os cearenses atuaram no dia 7 do mesmo mês, diante do Sampaio Corrêa-MA, pelo Nordestão.



Na semifinal, o vencedor do confronto na Ilha vai encarar o classificado de Bahia x Fortaleza, que se enfrentam no mesmo horário, na Fonte Nova, em Salvador (BA). (Com Afonso Ribeiro)