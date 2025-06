Sampaio Corrêa x Ceará: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sampaio Corrêa e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 7 de junho (7/06), em jogo válido pela 7ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida será disputada no estádio Castelão, em São Luís (MA), às 17h30min. (horário de Brasília).

O Vovô chega para a partida com uma única missão: carimbar vaga nas quartas de final do certame. Vindo de três derrotas seguidas em jogos da Série A e da Copa do Brasil, o time comandado por Léo Condé quer deixar boa impressão para a torcida antes de passar um mês em intertemporada.

Quarto colocado com 10 pontos, o Ceará tem um cenário acessível para avançar, mas precisa fazer a sua parte para não depender de outros resultados. Para a classificação, a matemática é simples. A vaga na próxima fase é garantida em caso de vitória, já que Náutico (5°) e América-RN (6°) tem oito e sete pontos, respectivamente. Um empate do Alvinegro tira o clube potiguar da disputa e faz que o Náutico precise golear o líder Bahia por cinco gols de diferença para ultrapassar.

Até mesmo em caso de derrota as chances do time de Léo Condé passar são altas. Das duas equipes que poderiam alcançar, o Náutico, que vive sequência de três jogos sem vencer e fora da zona de classificação na Série C, teria que vencer o Bahia fora de casa, enquanto o América-RN precisaria vencer o CSA por sete gols para passar. (Com João Pedro Oliveira)



Sampaio Corrêa x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Nordeste

SBT: canal de TV aberta

ESPN: canal de TV fechada

Disney+: serviço de streaming

Copa do Nordeste: dia e horário do jogo Sampaio Corrêa x Ceará

Sábado, 7 de junho (7/06), às 17h30min (horário de Brasília).