Botafogo x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 4 de junho (4/06), em jogo atrasado válido pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas. (horário de Brasília).

Botafogo x Ceará: como chegam os times

No duelo, o Vovô quervoltar a vencer para retornar aoG-6 do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time é o décimo colocado, com 15 pontos somados. Do outro lado, o Fogão, que ocupa a nona posição, tem o mesmo objetivo de entrar na zona de pré-Libertadores.

Para alcançar a meta, o técnico Léo Condé deve manter o mesmo time que entrou em campo no domingo, 1º, ante o Atlético-MG. Matheus Bahia, titular da lateral-esquerda, segue lesionado e Nicolas será mantido entre os titulares. Além do camisa 79, o Vovô terá mais duasb aixas no duelo: Aylon e Rômulo, que não tiveram motivo de ausência revelados pelo clube.A boa notícia fica por conta do retorno de Fernandinho.